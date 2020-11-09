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Beyza Nur GÜLER-Feridun AÇIKGÖZ/İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 09.11.2020 - 14:22 | Son Güncelleme:

Ayasofya'da 7 yıldır bulunan iskele sökülüyor

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Ayasofya'da 7 yıldır bulunan iskele sökülüyor
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Ayasofya'da 7 yıldır bulunan dev iskele sökülmeye başlandı. Uzun yıllardır dev iskelelerin kapattığı 'Serafim Melekleri'nden biri de ortaya çıktı.

Uzun yıllar müze olarak kullanılan ve 86 yıl sonra, 24 Temmuz'da ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bulunan dev iskele sökülüyor. 1993'te ana kubbe onarımı için kurulup 17 yıl kullanılan iskele İstanbul'un 2010 yılında Kültür Başkenti olması üzerine bakanlık talimatıyla kaldırılmıştı. Ancak dev iskele, 3 yıl sonra yeniden kuruldu. Bu defa iç duvarların onarımı için kurulan iskeleler, proje süresi 650 gün olmasına rağmen 2013'ten bu yana Ayasofya'da varlığını sürdürüyordu.

İskelenin sökülmesi için camide çalışmalar başladı. İşçiler iskeleyi üst kısımdan başlayarak yavaş yavaş söküyor. Camide bir yandan da ziyaret ve ibadet sürüyor. Öte yandan iskelenin bir kısmının sökülmesi ile birlikte, uzun yıllardır dev iskelelerin kapattığı 'Serafim Melekleri'nden biri de görülmeye başlandı.

Ayasofyada 7 yıldır bulunan iskele sökülüyor

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