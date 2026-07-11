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Ayasofya’da 15 Temmuz anması... 253 şehit anısına 253 hafızla hatim

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#15 Temmuz#Ayasofya#Şehitler
Ayasofya’da 15 Temmuz anması... 253 şehit anısına 253 hafızla hatim
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2026 07:00

15 TEMMUZ darbe teşebbüsünün 10’uncu yılında Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde “Kutlu Mabed Kutlu Vefa” programı düzenlendi.

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253 şehit anısına 253 hafız ile hatim okundu ve dualar edildi.

‘KUTLU MABED KUTLU VEFA’

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin 10’uncu yıldönümü kapsamında İstanbul Valiliği koordinasyonunda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve 15 Temmuz Derneği işbirliğinde tüm yurtta birçok etkinlik düzenlenmeye başlandı. 10-17 Temmuz tarihleri arasında İstanbul’un farklı noktalarında dini, kültürel ve sosyal içerikli çok sayıda etkinlik düzenlenerek darbe girişiminde yaşamını yitiren şehitler anılacak, gazilerin mücadelesi aktarılacak. Anma programlarının ilki Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde yapıldı. Ayasofya Camii’nin ibadete açılışının yıldönümünde “Kutlu Mabed Kutlu Vefa” programı düzenlendi. Cuma namazı öncesinde gerçekleştirilen programda, 253 şehit anısına 253 hafız ile hatim okundu ve dualar edildi. Ayasofya’da saf tutan 253 hafız, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle izlendi. Öte yandan programa Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, İstanbul İl Vali Yardımcıları Mehmet Sülün ve Ünal Kılıçaraslan, İstanbul Milletvekilleri Hasan Turan ve İsa Mesih Şahin, Tümgeneral Hakan Tunç, İstanbul İl Müftüsü Emrullah Tuncel, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ve 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, şehit aileleri ve gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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#15 Temmuz#Ayasofya#Şehitler

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