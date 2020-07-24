Ayasofya tarihi güne hazır

Ayasofya, yeni adıyla ‘Ayasofya-i Kebir Camii’ bugün cuma namazıyla birlikte vakit namazlarına açılıyor. 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya tarihi gün için hazırlıklarını tamamladı.

Ayasofya Camisi içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın davet gönderdiği 500 kişi cuma namazı kılacak. Bu kişilerden COVID testleri negatif çıkanlar içeri alınacak. İstanbul’dan, yurtiçinden ve yurtdışından gelecekler içinse dışarıda namaz alanları belirlendi. Ayasofya Camisi ve çevresinde kadınlar 2, erkekler için 3 olmak üzere toplam 5 farklı açık alanda namaz kılabilecek. Salgın önlemleri nedeniyle namaz kılınacak alanlarda saf düzeni işaretlemesi yapıldı. Namaz kılınacak alanlara girişler bugün saat 10.00’dan itibaren başlayacak. Namaz kılınacak alanlara ulaşım Beyazıt Meydanı, Sirkeci ve Çatladıkapı’dan yapılacak.

SABAHA KADAR AÇIK

Cuma namazı ve öğle namazını dışarıda kılmak zorunda kalanlar için Ayasofya Camisi sabaha kadar açık tutulacak. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Ayasofya’ya vatandaşlarımızın yanlarında dört şey getirmelerini rica ediyoruz: Maske, seccade, sabır ve anlayış. Bütün misafirlerimizin arzularının, Ayasofya’da namaz kılmak olduğunu biliyoruz. Ayasofya Camimiz sabaha kadar açık olacak. Tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Bütün kurumlarımızla birlikte, görevimizin başında ve sahada olacağız. Bu alana gelip de ‘içeri görmeden döndüm’ diyen kimse olmayacak. 3 binerli gruplar halinde sabaha kadar herkesi içeri alacağız” dedi. Ayasofya Camisi’nde ilk namaza gelenlerin nasıl abdest alacağı sorusuna yanıt veren Yerlikaya, “İmkânı olan abdestli gelirse iyi olur. Etrafta 13 camimiz var. Oralarda da abdest alınabilir” dedi. Yerlikaya ayrıca Yenikapı’da da var olan abdest alanlarının da kullanılacağını söyledi.

MOZAİK VE FRESKLERE ÖZEL PERDE

Ayasofya’nın içindeki mozaik ve fresklerin kapatılması işlemi tamamlandı. Mozaiklerin üzerine beyaz perdeler çapraz şekilde gerilerek konuldu. Namaz sırasında mozaik ve resimleri örtecek perdeler, diğer zamanlarda açık alacak.

ERKEKLERE 3 ALAN

Cuma namazını Ayasofya Camisi dışında kılacak erkekler için Ayasofya Meydanı, Sultanahmet Meydanı ve Yerebatan Caddesi tahsis edildi.

KADINLARA 2 ALAN

Cuma namazının ardından kılınacak öğle namazı ve sonrasındaki vakit namazlarını Ayasofya Camisi dışında kılmak isteyen kadınlar için de Sultanahmet Türbesi yanındaki alan ile Mehmet Akif Parkı ayrıldı. Ayasofya’nın dışında namaz kılacaklar için sosyal mesafe kuralına uygun olarak yerler belirlenirken içeride de namaz kılınacak alanlar da halıyla kaplandı.

Ayasofya’nın kedisi olarak bilinen Gli, yeni serilen halılardan oldukça memnun kaldı.

101 AMBULANS

Namaza gelenlere ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılacak. Alanda 736 sağlık personeli, biri helikopter ambulans olmak üzere toplam 101 ambulans görev yapacak. Ayrıca alana girişlerde polis araması olacağı için ‘çanta getirilmemesi’ istendi.

OKUNACAK HUTBE

Ayasofya'da bugün okunacak hutbede, özetle “Ulu mabedin sessizliği sona eriyor. Ayasofya cemaatine kavuşuyor. Bir caminin yapılması ve varlığını koruması için gayret gösteren kimseleri Peygamberimiz cennetle müjdeler. Ayasofya, fethin nişanesi ve kıyamete kadar cami olması kaydıyla onu vakfeden Fatih’in emanetidir” denilecek.

İETT TAŞIYACAK

İstanbul dışından otobüsle gelenler için Yenikapı Etkinlik Alanı park yeri olarak tahsis edildi. Otobüslerden inenler İETT’nin tahsis ettiği otobüslerle gün boyu Çatladıkapı’ya kadar ücretsiz taşınacak. Gruplar buradan namaz kılınacak alanlara kadar yaklaşık 200 metrelik mesafeye yürüyecek.

KAPALI YOLLARA DİKKAT

Ayasofya Camisi’nin açılışı nedeniyle, tarihi yarımadada Atatürk Bulvarı Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi’nden Tarihi Yarımada istikametine giden tüm yollar ve Galata Köprüsü dün saat 20.00’den itibaren trafiğe kapatıldı. Kennedy, Reşadiye, Ragıp Gümüşpala Caddeleri de gün boyu trafiğe kapalı olacak. Avrasya Tüneli açık olacak, deniz, metro ve Marmaray seferleri devam edecek. Tramvay seferleri de sürecek, sadece Beyazıt- Eminönü durakları arasında, pazartesi sabah saat 06.00’ya kadar sefer yapılmayacak. (Meltem ÖZGENÇ / ANKARA)

AYASOFYA CAMİSİ TABELASI AÇILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün, Ankara’daki YAŞ toplantısının ardından İstanbul’a geçti. Erdoğan havalimanından Ayasofya’ya gelerek son hazırlıkları yerinde inceledi. Ayasofya-i Kebir Camii yazılı tabelanin açılışı da Emine Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy tarafından gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaklaşık 1 saat süren incelemeleri sırasında ses sistemi de denendi.

KİMLER OLACAK?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bugün cuma namazını Ayasofya’da kılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, HDP hariç Meclis’teki tüm siyasi parti liderleri ve milletvekillerine davetiye gönderdi. Ayasofya’nın açılışına Azerbaycan, Katar gibi birçok ülkeden de katılım bekleniyor.

BAHÇELİ AYASOFYA İÇİN İSTANBUL’DA Dün Ankara’dan İstanbul’a gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Ayasofya’ya komşu bir otelde dinlenmeye çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya’yı ziyaret ederken, otelinden çıkan Bahçeli, Ayasofya’nın arka duvarına bitişik yoldan yürüyerek akşam yemeğini yemek için yakındaki bir restorana geçti.



ÖZEL PARA BASILDI

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, darphanede basılan 'Ayasofya Camii' özel parasının fotoğrafına yer verdi. Albayrak paylaşımında "Darphanemiz tarafından basılan 'Ayasofya Camii' özel paramızla tarihe bir not daha düşüyoruz." ifadesini kullandı.