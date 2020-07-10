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Gündem
Ali AKSOYER-Mertcan ÖZTÜK/İSTANBUL,(DHA) - Fotoğraflar: Reuters - AA
Haber Giriş: 10.07.2020 - 21:17,Son Güncelleme:

Ayasofya önünde akşam namazı kılındı

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Ayasofya önünde akşam namazı kılındı
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Danıştay'ın 1934'teki Bakanlar Kurulu'nun camiden müzeye dönüştürülmesi kararını iptal etmesinin ardından toplanan vatandaşlar Ayasofya önünde akşam namazı kıldı.

Danıştay'ın, 1934'teki Bakanlar Kurulu'nun camiden müzeye dönüştürülmesi kararını iptal etmesinin ardından Ayasofya önünde çok sayıda kişi toplandı. Tekbirler getirerek dua eden vatandaşlar, Ayasofya ve Sultanahmet Camii'nden ezan okunmasının ardından, yanlarında getirdikleri seccadeleri yere sererek akşam namazına durdu. Cemaatle kılınan namaz sırasında bazı vatandaşların gözyaşı döktüğü görüldü. Ayasofya önünde toplananların kıldığı akşam namazı havadan da görüntülendi.

Ayasofya önünde akşam namazı kılındı

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