Ayasofya Meydanı'nda 750 semazen aynı anda sema etti

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mevlana felsefesini bütün dünyaya yayma hedefi olduklarını ifade ederek, Bilindiği gibi 2023 yılı, UNESCO tarafından Mevlana yılı olarak takvime alındı. 2023 yılı aynı zamanda Mevlana'nın, vuslatın 750nci yılı olarak biliniyor. Bu çerçevede biz de hem yurt içinden hem de yurt dışından 750 semazenin katılımıyla dünya tarihinin en önemli meydanlarından biri olan Ayasofya'da çok önemli bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Bu etkinlikle Mevlana'nın Gel felsefesini bütün dünyaya yaymaya devam etmek istiyoruz. Sadece ülkemizden değil dünyanın tüm coğrafyasından gelen 750 semazenle yapacağımız etkinlikle, dünyanın şu an içinde bulunduğu kaos ve savaş ortamında, barış, kardeşlik ve huzur mesajlarının verilmesi adına Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak birçok etkinliğin başlangıcını yapmış oluyoruz" diye konuştu.



