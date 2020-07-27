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Aydemir KADIOĞLU/İSTANBUL
Haber Giriş: 27.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Ayasofya manzaraları

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Ayasofya manzaraları
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Ayasofya Camisi’nde 24 Temmuz günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın vatandaşlarla birlikte kıldığı cuma namazının ardından yoğunluk hız kesmedi.

24 saat açık tutulan cami önceki gece de dün de yoğun ilginin odağı oldu. Kimisi Ayasofya’ya gelip ibadetini yaptı, kimisi içeriyi gezip fotoğraf çekti. Hafta sonu olması nedeniyle, camide sabah namazını kılmak isteyen çok sayıda vatandaş, banklarda ve çimlerin üzerinde sabah namazını bekledi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Ayasofya’da sabah namazını kıldıktan sonra cami önünde vatandaşlara çorba dağıttı.

GRUPLAR HALİNDE

Tüm gün açık tutulan camiye belirli aralıklarla, sayılı vatandaş alındı. Binlerce kişinin ziyarete geldiği camide yoğun güvenlik önlemleri alındı. Girişlerde polis ekipleri üst ve çanta araması gerçekleştirdi. Camiye gelen kadın ziyaretçilere görevliler tarafından başörtüsü ve etek dağıtıldı. Namazlar arasında Fatih Belediyesi görevlileri caminin her tarafını koronavirüs riskine karşı dezenfekte etti.

GELİN-DAMAT DA GELDİ

Ayasofya’ya gelinlik ve damatlık içinde Almanya’dan gelen bir çift de vardı. Ekim ayında Almanya’da dünya evine girecek Sevban Obacin, “Eşim Avustralya’da, kendim Almanya’da yaşıyorum. Evlilik münasebetiyle, düğün çekimleri için buraya kadar geldik” dedi.

Ayasofya manzaraları


GLİ İLGİDEN MEMNUN

Ayasofya’da 16 yıl önce doğan ve hiç dışarı çıkmayan dünyaca ünlü kedi Gli de ziyaretçilerin ilgi odağıydı. Gli kendisini sevenler ve oyun oynamak isteyenlerle pek ilgilenmese de kendisine ikram edilen yemekleri geri çevirmedi. 

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