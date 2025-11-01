×
Ayasofya kundakçısının 13 yıla kadar hapsi istendi

Ayasofya kundakçısının 13 yıla kadar hapsi istendi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2025 07:00

AYASOFYA-İ Kebir Camii’ne 11 Temmuz’da giren Mesut G. elindeki kâğıtları rahlenin arkasına koyarak ateşe verdi.

Alevlerin halıya sıçraması sonucu çıkan yangını cami görevlileri söndürdü. Mesut G. yakalandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, ‘Dünya Miras Alanı’ sınırlarında olan ve 1. grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli Ayasofya-i Kebir Camii’ndeki kundaklama nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Soruturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mesut G.’nin ‘Yakarak kamu malına zarar verme’ ve ‘Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet’ suçlarından 4 yıldan 13 yıla kadar hapsini istedi.

‘PİŞMANLIĞIM YOKTUR’

İddianamede ifadesine yer verilen Mesut G. “Camiye geldikten sonra cemaatin yatsı namazını bitirmesinin akabinde yatsı namazını kıldım ve cemaat ayrılmaya başlayınca yanımda getirdiğim 1 adet İncil, 1 adet yazma ve farklı yerlerden toplanan yaprak ve ağaç parçalarını kolonya kutusu ile tutuşturdum, halının altına koyarak camiden ayrıldım. Amacım Ayasofya Camii’ni yakmaktı. Herhangi bir pişmanlığım yoktur” dedi.

 

