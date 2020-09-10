‘Ayasofya kararı temyiz edilmedi’

Açıklamada şöyle denildi:

KARAR KESİNLEŞMİŞTİR

“Danıştay 10. Dairesince verilen iptal kararının Cumhurbaşkanlığı tarafından temyiz edildiği’ yönündeki haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Temyiz etme hakkı sadece Cumhurbaşkanlığı’na ait olup, söz konusu karara karşı Cumhurbaşkanlığı’nca temyiz yoluna müracaat edilmemiştir. Dolayısıyla karar kesinleşmiştir.”