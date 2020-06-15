Ayasofya kapısı ibadete açılmalı

Bahçeli, “Sorumsuz ve şuursuz bazı sözde akademisyen, uzman yorumcular Fatih Sultan Mehmet Han ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü münasebetsizce mukayese yanlışına düşmüşlerdir. Fatih’in yaptığının Atatürk tarafından yıkıldığı iması veya ifadesi hain bir uydurma, rezil bir yalandır” dedi. Bahçeli, özetle şunları kaydetti: “Ayasofya Camisi’nin mülkiyet hakkı 567 yıldır Türk milletinin zimmet ve zilyedindedir. Ayasofya Camisi hakkında Yunanistan’ın dayatmaları, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yayımladığı Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu hem inancımıza hakaret hem de milli egemenlik haklarımıza ayıplı bir saldırıdır. Ayasofya Camisi Müslüman gönüllerle buluşmalı, kapısı ibadete mutlaka açılmalıdır.”