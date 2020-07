Ayasofya ithamları egemenliğimize saldırıdır

KİMSENİN KARIŞMAYA HAKKI YOKTUR

“Dünyanın farklı coğrafyalarında farklı coğrafi stillerle yükselen her cami, bulunduğu yerin Müslüman yurdu olduğunu gökyüzüne haykıran birer abidedir. İstanbul Fatih Sultan Mehmet Han’ın fethiyle birlikte mescide çevrilen Ayasofya ve asırlar içerisinde ardı ardına inşa edilen Selatin camileriyle bu bakımdan dünyanın en zengin şehirlerinin başında geliyor. Biz nasıl dünyanın diğer ülkelerinde kendi vatandaşlarına hizmet veren ibadethanelere karışmıyorsak, kimsenin de bizim ibadethanelerimize karışmaya hak ve salahiyeti yoktur.

KİLİSELERE DESTEK VERDİK

Türkiye her dilden her inançtan, her meşrepten vatandaşına ibadet imkânı sunan bir ülkedir. Belki bunu vatandaşlarım ilk defa duyacak. Halihazırda ülkemizde sayıları 435’i bulan, sinagog ve havra ibadete açıktır. Hatta Balat’taki demir kilise örneğinde olduğu gibi, restorasyonla ayağa kaldırılan yeni kiliselere dahi biz destek verdik. Bizzat devletin cebi hümayunundan bunları yaptık. Ayrıca geçmişi günümüzden 11 bin yıl öncesine kadar uzanan ve insanlığın ibadet için kurduğu ilk yerleşim olarak bilinen Göbeklitepe başta olmak üzere farklı dönemlere ve ait binlerce ibadet mekanına sahibiz. Böyle bir ülkeyi ibadethaneler üzerinden eleştirmeye çalışmak hakikatlere sırt dönmek demektir

CAMİLERİN SALDIRIYA UĞRADIĞI BİR DÖNEM

Ülkemize Ayasofya konusunda yöneltilen ithamlar doğrudan egemenlik haklarımıza saldırı anlamını taşımaktadır. Dünyanın dört bir yanında camilerin ve diğer dinlere mensup insanların ibadethanelerinin saldırıya uğradığı bir dönemden geçiyoruz. Milyonlarca insan sadece dini inançlarından dolayı hayatlarına kast edilmesi dahil her türlü baskıya maruz kalıyor. Asıl bakılması, üzerinde durulması, tedbir alınması gereken yer işte burasıdır. Biz ülkemizdeki hâkim inanç grubu olan Müslümanların da diğer dinlere mensup olanların da hakkını hukukunu korumaya devam edeceğiz.”

İSTANBUL’A YAKIŞAN BİR ESER

"Bugün temelini attığımız Levent Camimiz, 7 bin metrekarelik oturum alanı, 56 bin metrekarelik yapı alanı, kapalı ve açık bölümlerindeki 20 bin kişilik cemaat kapasitesi, 4 minaresi, 25 bin metrelik kubbe çapı ve diğer unsurlarıyla inşallah İstanbul’a yakışır bir eser olacaktır. Halihazırdaki aşamasıyla yüzde 22’lik ilerleme seviyesine ulaşan camimizin bir an önce ibadete hazır hale getirilmesini temenni ediyorum."

TARIMDA ÜRETİM GÜCÜNE SAHİBİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Ovası Sulaması Hizmete Alma Töreni’ne videokonferans yöntemiyle bağlanarak yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

“Pandemi dönemi Türkiye’nin sağlık ve gıda alanındaki gücünü gösterdi. Gelişmiş ülkelerin dahi yaşadığı sıkıntıları güçlü sağlık ve tarım alt yapımız sayesinde kolayca göğüslemeyi başardık. Pek çok ülkede raflar boş kalırken ülkemizde hiçbir sıkıntı ile karşılaşmadık. Çünkü Türkiye, kendi ihtiyacını karşılamanın ötesinde üretim gücüne sahip bir ülkedir. Türkiye, meyve ve sebzede net ihracatçı konumundadır. Üretim potansiyeli yüksek ovalarımızı özel koruma altına alarak, yanlış kullanımlar sebebiyle arazinin bozulmasını engelledik”

Cumhurbaşkanı, Twitter hesabından ise “Şimdiye kadar 43 milyar liralık bir yatırım yapılan projemizin tüm aşamalarını yakından takip ediyoruz. Ülkemizin tarım potansiyelini sonuna kadar değerlendirmekte kararlıyız” paylaşımı yaptı.

PATLAMAYLA İLGİLİ BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan temel atma töreninden önce cuma namazını Hz. Ali Camisi’nde kıldı. Sakarya’da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından ilk bilgileri camiden çıkışta alan Erdoğan, şöyle konuştu: “Her türlü tedbir şu an itibariyle alınmış vaziyette. Bu fabrikada bütün personel de o mahalin insanları. Temennimiz odur ki yaralıların sağlıklı bir şekilde ailelerine dönmesi, içerde olan yaralılarla ilgili de olumsuz haberler almamaktır. Konuyla ilgili şu anda üç bakanım orada. Gerek İçişleri Bakanım, gerek Sağlık Bakanım, gerek Aile ve Sosyal Çalışma Bakanım oradalar. Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız, hepsi olay yerindeler. Ve ben işyeri sahibiyle de birkaç kez görüşmeler yaptım. Ben ölen kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralı kardeşlerimize de şifalar temenni ediyorum.”