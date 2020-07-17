Ayasofya için protokol imzalandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sultanahmet’teki tapu binasında, kilise koleksiyonunun da sergileneceğini açıkladı. Protokol imza töreninden sonra konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da, “Ben inanıyorum ki, Ayasofya’nın ziyaretçileri daha da artacak, sadece ülkemizden değil dünyanın her yerinden Ayasofya Camimizi gerek ibadet etmek, gerekse ziyaret etmek için gelen milyonlarca insan olacak. Biz nitelikli kaliteli hizmetlerle bu vazifemizi en güzel şekilde yerine getirmeye çalışacağız” dedi.

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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy da şunları söyledi: “Eskiden olduğu gibi restorasyon, konservasyon ve koruma faaliyetlerini Kültür ve Turizm Bakanlığı yapacak. Değişen bir şey yok. Ayasofya Camisi eskiden olduğu gibi yerli ve yabancı turistlerin ziyaretlerine açık olacak, üstelik ücretsiz olarak. Bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Ayasofya için ayrılan restorasyon bütçeleri birkaç katına çıkarıldı. Yine sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Sultan Ahmet Meydanı’ndaki tapu binası Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsis edildi. Orada bulunan ikona ve kilise eşyaları (1359 tane) koleksiyonu, türbe eşyaları, İslam dönem eşyaları, taş eserler, sikke koleksiyonu gibi değerli bir çok hazine değerimizi sergileyeceğiz."