Ayasofya için gözler Danıştay’da

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, Ayasofya’nın camiden müzeye çevrilmesine ilişkin 1934’te alınan Bakanlar Kurulu kararının iptali talebiyle 2016’da Danıştay’a dava açmıştı. Karardaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ait imzanın da sahte olduğu öne sürülmüştü. Dava kapsamında bugün için duruşma tarihi veren Danıştay 10. Dairesi, duruşmada davayı görüşecek. Duruşmada, davacı Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği’nin iddiaları dinlenecek.

Yasa gereğince 10. Daire’nin, aynı gün ya da 15 gün içerisinde kararını açıklaması gerekiyor.

DANIŞTAY’IN KARİYE CAMİSİ KARARI

Danıştay, 1945’te Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülen İstanbul’daki Kariye Camisi ile ilgili iptal kararı vermişti. İstanbul’un fethinin ardından bir süre kilise olarak kullanılan Kariye Camisi, camiye çevrilmişti. Ancak Kariye Camisi’nin de arasında yer aldığı birçok cami ve mescit, Bakanlar Kurulu’nun 29 Ağustos 1945 tarihli kararıyla bakım ve onarım giderleri devlet bütçesinden ödenmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı’na müze ve müze deposu olarak tahsis edilmişti.