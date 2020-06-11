‘Ayasofya ibadete açılsın önergemizi AK Parti reddetti’

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, COVID-19 salgını nedeniyle üç ay ara verdiği grup toplantılarına yeniden başladı. TBMM’deki grup toplantısına milletvekilleri ve gazeteciler dışında kimse alınmazken, katılanların tek tek ateşleri ölçüldü, oturma düzeninde sosyal mesafe kuralına uyuldu. Akşener, özetle şunları söyledi:

HASTALIĞA DÖNÜŞ SÜRECİ OLMASIN

“Normalleşmeye dönük adımlar atılmaya başlandı. Sayın Erdoğan’ı uyarıyorum; normale dönüş süreci, hastalığa dönüş süreci haline gelmesin. Bilim Kurulu’nun önerilerini harfiyen uygulayın.

Bu arkadaşlar, 18 yıldır, zaman zaman sıkıştıklarında, Ayasofya’yı gündeme getirirler. Biz sıkıldık, onlar hâlâ sıkılmadı. Önerilerinde samimiler mi merak ettik. Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılmasıyla ilgili araştırma önergesi verdik. AK Parti ret oyu verdi. MHP ve HDP çekimser kaldı, önergemiz reddedildi. İnsana işte böyle ayna tutarlar. Bu utanç size bir süre yeter. Yaşadığınızdan ders alın, daha da milletimizi suni gündemlerinizle meşgul etmeye kalkmayın. Milletimizin maneviyatı oyuncağınız değil, öneriyi getiriyorsanız gerekeni yapacaksınız.

TÜRKİYE’Yİ KRİZDEN ÇIKARALIM

Sayın Erdoğan demokrasi olmadan ekonomik kalkınma olmayacağını anla artık. Hukuk olmadan Türkiye’nin uçmayacağını anla artık. Milletin sesini duymadan hizmet olmayacağını anla artık ama anlamıyorsun. Sermaye Türkiye’den kaçıyor. Sen ve yancıların uzatılan yardım eline tükürseniz de ben sizi hakikate çağırmaya devam edeceğim. Gelin, ‘Memleket Masası’nda buluşalım. Gelin, birlikte bir çıkış yolu bulalım ve bu yola hepimiz imza atalım. Milletimiz biz kavga edelim diye değil, çözüm bulalım diye oy veriyor. Bir kez olsun, çekişmeleri bir kenara bırakıp, Türkiye için, Türk milleti için birlik olalım. Önce Türkiye’yi içinde bulunduğumuz krizden çıkartalım, sonrasında iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçip insanımıza hak ettiği Türkiye’yi sunalım.”