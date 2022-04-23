Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne ziyaretçi akını

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On bir ayın sultanı Ramazan ayının bitmesine günler kala Anadolu’dan ve farklı ülkelerden binlerce kişi ibadet yapmak için Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’ne akın etti. Sultanahmet Camisi'nin çalışmalar nedeniyle kısmen ibadete kapalı olması, vatandaşları Ayasofya’ya yöneltti. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen vatandaşlar, Ramazan ayının maneviyatını yaşamak için sırayla Ayasofya'ya alındı. Görevliler tarafından ziyaretçilere farklı dillerde Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin tarihi geçmişi hakkında bilgiler aktarıldı. Ayasofya Camii'ni ziyaret eden vatandaşlar iftarlarını Sultanahmet'te bulunan çimlik alanda açtı.