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Ayasofya Camii'sinin kapısını kırmıştı! İşte cezası

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#AYASOFYA#Ayasofya-İ Kebir Cami-İ Şerif#İSTANBUL
Ayasofya Camiisinin kapısını kırmıştı İşte cezası
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2025 09:44

İstanbul'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ziyarete kapalı bölümüne girerek kapıyı kırdığı iddia edilen sanık Atıf K. 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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 Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ziyarete kapalı ve girilmemesi gereken bölümüne girerek kapıyı kırdığı iddiasıyla ‘ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' ve ‘konut dokunulmazlığını ihlal etmek' suçlarından 1 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada tutuksuz sanık Atıf K.'nın avukatı hazır bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Atıf K.'yi ‘ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık hakkındaki ‘konut dokunulmazlığını ihlal etmek' suçunun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatına hükmedildi.

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#AYASOFYA#Ayasofya-İ Kebir Cami-İ Şerif#İSTANBUL

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