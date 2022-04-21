Ayasofya Camii'nin İmparator Kapısı onarıldı

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Vakıflar Genel Müdürlüğü Ayasofya Camii'nin İmparator Kapısı'nın onarıldığını açıklamıştı. Ayasofya Kebir Camii ve Külliyesi'nin 154 güvenlik kamerası, 68 güvenlik görevlisi ve turizm polisleri ile en üst seviyede titizlikle korunduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Oluşan tahribatta bir güvenlik zafiyeti söz konusu değildir.