MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAyasofya Camii’ni gelinlik ve damatlıkla ziyaret ettiler
GeriGündem Ayasofya Camii’ni gelinlik ve damatlıkla ziyaret ettiler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 25.07.2020 - 21:18,Son Güncelleme:

Ayasofya Camii’ni gelinlik ve damatlıkla ziyaret ettiler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ayasofya Camii’ni gelinlik ve damatlıkla ziyaret ettiler
Abone Olgoogle-news

Ekim ayında Almanya’da dünya evine girecek olan çift, yurt dışından Türkiye’ye gelerek Ayasofya Camii’ni gelinlik ve damatlıkla ziyaret etti.

 

İbadete açılan Ayasofya Camii’ne ziyaretler devam ediyor. Ekim ayında Almanya’da dünya evine girecek olan çift, yurt dışından Türkiye’ye gelip Ayasofya Camii’ni gelinlik ve damatlıkla ziyaret etti. Cami girişinde gazetecilere açıklamada bulunan Sevban Ovacin, kendisinin Avusturya’dan, eşinin de Almanya’dan Türkiye’ye geldiğini söyledi. İstanbul’da düğün için fotoğraf çekimleri yaptırdıklarını belirten Ovacin, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasında burada olmak bize nasip oldu. Düğünümüz 10’uncu ayda olacak. Fotoğraf çekimi için de buraya geldik. Burada almaktan mutluluk duyuyoruz"

Gelinlik ve damatlıkla Ayasofya Camii’ni ziyaret eden çifti gören çevredekiler, onları cep telefonlarına kamerasıyla görüntülediler.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle