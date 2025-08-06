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Ayasofya Camii'ne kundaklama girişiminde yeni detaylar: İncil sayfalarını yakıp parfüm sıkmış

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#Ayasofya Camii#Kundaklama Girişimi#İncil
Ayasofya Camiine kundaklama girişiminde yeni detaylar: İncil sayfalarını yakıp parfüm sıkmış
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2025 13:43

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde elindeki kağıtları tutuşturup, halının yanmasına neden olan şüpheli, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu evinde yakalandı. Şüpheli, çıkartıldığı mahkemece tutuklanırken, kundaklama girişimine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Şüpheli M.G.'nin Sultanahmet bölgesine kendi aracıyla geldiği, içerideki kütüphaneden eline incil aldığı ve sayfalarını yırttığı, ardından çakmakla tutuşturup üzerine parfüm sıkarak alevlerin artmasını ve yayılmasını sağladığı tespit edildi.

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Şüphelinin Ayasofya Camii'ndeki kütüphaneden incil aldığı, yırttığı sayfaları tutuşturup üzerine yanında getirdiği parfümden sıkarak alevlerin artmasını sağladığı öğrenildi. Sultanahmet'te bıraktığı aracının yanına giden şüpheli, yedek getirdiği kıyafetleri giyerek uzaklaştığı tespit edildi.

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Olay, 11 Temmuz'da saat 23.50 sıralarında Ayasofya-i Kebir Camii'nde yaşandı. Camiye giren ve şapkalı olan M.G., elindeki kâğıtları rahlenin arkasına koyarak ateşe verdi. Alevlerin halıya sıçraması sonucu yangın çıktı.

Ayasofya Camiine kundaklama girişiminde yeni detaylar: İncil sayfalarını yakıp parfüm sıkmış

Durumu fark eden bir kadın, olayı hemen imama bildirdi. Cemaatten bir kişi ise yanan halıyı kaldırarak alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü. Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri cami içerisine girerek inceleme başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu şüphelinin olay sonrası Sultanahmet Meydanı yönüne gittiği belirlendi. Kimliği tespit edilen M.G., kısa sürede evinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 13 Temmuz’da adliyeye sevk edilen M.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İNCİL SAYFALARINI YAKIP PARFÜM SIKMIŞ

Kundaklama girişimine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Şüpheli M.G.'nin Sultanahmet bölgesine kendi aracıyla geldiği, yanında yedek kıyafet ve parfüm şişesi de bulunduğu öğrenildi. M.G.'nin Ayasofya Camii'ne yürüyerek gittiği, içerideki kütüphaneden eline incil aldığı ve sayfalarını yırttığı, ardından çakmakla tutuşturup üzerine parfüm sıkarak alevlerin artmasını ve yayılmasını sağladığı tespit edildi. Halının tutuştuğunu gören M.G. camiden çıkarak hızla uzaklaştı. Sultanahmet'te kalabalığa karışan M.G., güvenlik ve mobese kameralarına görünmemeye önem vererek izini kaybettirmeye çalıştığı belirlendi.

Ayasofya Camiine kundaklama girişiminde yeni detaylar: İncil sayfalarını yakıp parfüm sıkmış

KAMERALARDAN KAÇMAYA ÇALIŞTI, ARACINDA KIYAFETLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

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Aracının yanına giden M.G. daha önceden yanına aldığı yedek kıyafetleri giydi. Ardından aracıyla Kağıthane'deki evine gitti. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla yakalanan M.G.'nin evinde olayda kullandığı parfümün şişesi de bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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#Ayasofya Camii#Kundaklama Girişimi#İncil

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