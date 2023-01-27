Ayasofya Camii'nde Kandil coşkusu

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Regaip Kandili'nde tüm Türkiye’de camiler doldu taştı. Kandil coşkusunun yaşandığı camilerden biri de Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’ydi. Ayasofya Camii'nde düzenlenen Regaip Kandili programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yatsı namazından sonra okunan Kur'an-ı Kerim ve sonrasında edilen dualar ile Regaip Kandili kutlandı. Cami çıkışında ise vatandaşlara lokum ve kandil simidi ikram edildi.

EYÜP SULTAN CAMİİ'NDE CAMİ AVLUSUNU DOLDU

Regaip kandili nedeniyle İstanbullular, Eyüp Sultan Camii’sine gelerek dua edip Kuran-ı Kerim okudu. Yatsı namazını Eyüp Sultan Camii’sinde kılmak isteyen birçok vatandaş yer bulamayarak cami avlusunu doldurdu. Kandil için binlerce kişinin akın ettiği Eyüp Sultan Camii çevresinde Eyüp Sultan Belediyesi tarafından vatandaşlara sıcak çorba ikramı yapıldı. Aynı zamanda camii giriş kapılarında vatandaşlara lokum ikram edildi.

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Regaip Kandili nedeniyle bazı vatandaşlar ellerini semaya kaldırıp dua ederken bazıları da Eyüp Sultan Hazretlerinin kabrinin yanına gelerek dua etti.

ANKARA'DA KANDİL SEVİNCİ

Başkent Ankara'da vatandaşlar Regaip Kandili'nde başta Melike Hatun Camii, Hacı Bayram-ı Veli Camii ve Kocatepe Camii olmak üzere Ankara'nın büyük camilerine ilgi gösterdi. Yatsı namazını kılmak ve Regaip Kandili nedeniyle ibadet etmek için Melike Hatun Camii’ne gelen vatandaşlar iyi dileklerde ve dualarda bulundu.

ADANA'DA MEVLİD-İ ŞERİF OKUNDU

Adana genelindeki bütün camilerde Regaib Kandili münasebetiyle Kur’an-ı Kerim, mevlid-i şerif, ilahiler okunarak gecenin anlam ve önemine binaen vaazlar verildi. Adana Merkez Camii‘nde de kandil özel programı gerçekleştirildi.

Akşam namazının ardından gerçekleştirilen Regaib Kandili programında, din görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim, ilahiler ve mevlid-i şerif okundu. Adana İl Müftüsü Mehmet Taşcı tarafından Regaip Kandili‘nin dinimizdeki yeri, gecenin dua ve ibadetle geçirilmesinin manevi değerini anlatan bir konuşma yapıldı.

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BURSA'LILAR ULU CAMİİ'YE AKIN ETTİ

Üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili'nde Bursalılar Ulu Cami'ye akın etti. Düzenlenen kandil programında Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunarak dualar edildi.

EDİRNE'DE VATANDAŞLARA KANDİL SİMİDİ İKRAMI

Edirne'de de vatandaşlar; Selimiye Camii, Eski Camii, Üç Şerefeli Camii ve şehirdeki diğer camilere akın etti. Yoğunluğun yaşandığı camilerden biri olan Eski Camii imamı Salih Tatlı, Regaip Kandili programında yatsı namazı öncesi vaaz verdi.

Şehre ilçelerden ve çevre illerden gelen vatandaşlar, kılınan yatsı namazının ardından okunan dualara "amin" dedi. Namaz sonrası vaiz tarafından Mevlidi Şerif programı düzenlendi. Program sonrası hayırseverler ve çeşitli kuruluşlar tarafından vatandaşlara kandil simidi ve lokum ikram edildi.

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SAKAL-I ŞERİF'İ GÖREBİLMEK İÇİN SIRAYA GİRDİLER

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Regaip Kandili'nde tarihi Yıldırım Bayezid Camii'ne gelen vatandaşlar, Sakal-ı Şerif'i görebilmek için sıraya girdi.

Kandilin manevi atmosferini yaşayan vatandaşlara özenle saklanan Sakal-ı Şerif gösterildi. Sakal-ı Şerifi'i yakından görme imkanı bulan vatandaşlar, tekbir ve salavat getirdi. Sakal-ı Şerif, tekrar kutusuna özenle konularak kaldırıldı.

DÜZCE'DE 111 YILLIK GELENEK BOZULMADI

Düzce'de 111 yıldır devam eden kandil geleneği bu yıl da devam etti. Evlerinden getirdikleri pilavlar ile caminin yolunu tutan vatandaşlar, hep birlikte sofra kurdu, yemek yedi ve dua etti.

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Koçyazı Mahallesi'nde 111 yıldır süren kandil geleneği, bu yıl da bozulmadı. Akşam namazı için camiye gelen mahalle sakinleri, yanlarında evlerinde hazırladıkları pilavlardan da getirdi. Ellerindeki pilavlar ile caminin yolunu tutan vatandaşlar, namazın ardından hep birlikte sofra kurdu. Pilavlar ve tatlılar, camide serilen örtünün üzerine konularak, vatandaşlara ikram edildi. 111 yıldır hep birlikte camide pilav yiyen mahalle sakinleri, birlikte dua ederek, dayanışmanın en güzel örneğini sergiliyor.

VARTO'DA REGAİP KANDİLİ COŞKUYLA KUTLANDI

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Üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili münasebetiyle Varto Kaymakamlığı ve İlçe Müftülüğü tarafından Hacı Kaya Özer Camii’nde Regaip Kandili programı düzenlendi. Programa Vartolular, akın ederek geceyi namaz ve dualarla idrak etti.

PEYGAMBERLER ŞEHRİNDE BİNLER BALIKLIGÖL'DE İDİ

Şanlıurfa’da üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili dolayısıyla binlerce vatandaş, Balıklıgöl platosunda yer alan camilere akın etti. Yoğunluğun yaşandığı Dergah Camisi'nde cami imamı İbrahim Onat, Regaip Kandili programında yatsı namazı öncesi vaaz verdi.

Şehre ilçelerden ve çevre illerden gelen vatandaşlar, kılınan yatsı namazının ardından okunan dualara “amin” dedi. Namaz sonrası İl Müftülüğü tarafından Mevlidi Şerif programı düzenlendi. Program sonrası Eyyübiye Belediyesi ve çeşitli dernekler tarafından vatandaşlara kandil simidi, tatlı ve limonata ikram edildi.