Beyza Nur GÜLER - İdris TİFTİKCİ - Can EROK / DHA
Son Güncelleme:
Ayasofya Camii'nde bugün... Bilet gişesi üzerindeki yazılar da söküldü
Ayasofya Camii girişinde danışma ve bilet satış işlemlerinin gerçekleştirildiği hızlı geçiş gişesi üzerinde bulunan yazılar söküldü.
24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'nde hazırlıklar sürüyor. Geçtiğimiz günlerde müze tabelasının kaldırıldığı camide görevliler bugün de, cami girişinde danışma ve bilet satış işlemlerinin gerçekleştirildiği gişe üzerindeki "Museum Pass/Fast Track(Hızlı Geçiş) Info&sale(Bilgi ve satış)" yazıları söküldü.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle