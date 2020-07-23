Ayasofya Camii müezzini Mehmet Hadi Duran kimdir?

Ayasofya Camii müezzini Mehmet Hadi Duran, 1970 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Üsküdar’da ilk, orta ve lise öğrenimi de tamamladı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 1994 yılında mezun oldu. Aynı fakültede Dini Musiki Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. Kur’an eğitimini Hâfız İlhan Tok ‘tan aldı. Hâfız Yusuf Gebzeli ile Mevlid çalıştı. Musıki eğitimine Ankara’da Ruhi Kalender ve İstanbul’da Nuri Özcan ile devam etti. Çalışmalarına katıldığı Aziz Mahmud Hüdâyi, Marmara Türk Müziği Topluluğu ve Nameİstanbul gibi müzik topluluklarıyla yurtiçinde ve yurtdışında birçok programlara katıldı.

Meslek hayatını Fatih Müftülüğü'ne bağlı olarak Sultanahmet Camii müezzini olarak devam ettiren Mehmet Hadi Duran, 23 Temmuz 2020 itibariyle Ayasofya Camii'de görev alacak.

Mehmet Hadi Duran, evli ve iki çocuk babasıdır.