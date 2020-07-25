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Yüksel KOÇ - Feridun AÇIKGÖZ - DHA
Haber Giriş: 25.07.2020 - 13:23,Son Güncelleme:

Ayasofya Camii ibadete açıldığının ikinci günü ziyaretçi akınına uğradı

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Ayasofya Camii ibadete açıldığının ikinci günü ziyaretçi akınına uğradı
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86 yıl sonra dün kılınan cuma namazı ile ibadete açılan Ayasofya Camii, açılışının ikinci günü yoğun ziyaretçi akınına uğradı.

Ayasofya Camii, dün cuma namazı ile birlikte 86 yıl sonra tekrar ibadete açıldı.

Cuma namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de katıldığı namazda cami içi ve çevresinde cemaat yoğunluk oluşturmuştu.

Ayasofya Camii ibadete açıldığının ikinci günü ziyaretçi akınına uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Ayasofya Camii 24 saat ibadete açık bırakılırken, camiye bugün de çok sayıda gelen oldu.

Sabah saatlerinden itibaren yoğun ziyaretçi akınına uğrayan camiye gelenler çantaları aranarak içeriye alındı.

Ziyaretçilerden bazılarının şükür namazı kıldığı görüldü.

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