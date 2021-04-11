Ayasofya Camii eski imamı Mehmet Boynukalın koronavirüse yakalandı
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi eski imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, koronavirüse yakalandı. Boynukalın, "Dualarınızla çabuk atlatırız inşallah" açıklamasında bulundu.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi eski imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın sosyal medya hesabında koronavirüse yakalandığını açıkladı. Boynukalı, 'Koronadan dolayı evde ilaç alıyor ve istirahat ediyorum. Dualarınızla çabuk atlatırız inşallah.' açıklamasında bulundu.
AYASOFYA-İ KEBİR CAMİİ İMAMI BOYNUKALIN AKADEMİK GÖREVİNE GERİ DÖNDÜ
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmamı Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki akademik görevine geri döndü.
Alınan bilgiye göre, geçici görevlendirme ile Ayasofya-i Kebir Camii'nde imamlık vazifesini yürüten Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, bu görevinden ayrılma talebinde bulundu. Boynukalın'ın talebi olumlu yanıt buldu.
Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde akademik kariyerine devam edecek.
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