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Haber Giriş: 11.04.2021 - 13:54 | Son Güncelleme:

Ayasofya Camii eski imamı Mehmet Boynukalın koronavirüse yakalandı

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Ayasofya Camii eski imamı Mehmet Boynukalın koronavirüse yakalandı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi eski imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, koronavirüse yakalandı. Boynukalın, "Dualarınızla çabuk atlatırız inşallah" açıklamasında bulundu.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi eski imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın sosyal medya hesabında koronavirüse yakalandığını açıkladı. Boynukalı, 'Koronadan dolayı evde ilaç alıyor ve istirahat ediyorum. Dualarınızla çabuk atlatırız inşallah.' açıklamasında bulundu.

Ayasofya Camii eski imamı Mehmet Boynukalın koronavirüse yakalandı

AYASOFYA-İ KEBİR CAMİİ İMAMI BOYNUKALIN AKADEMİK GÖREVİNE GERİ DÖNDÜ

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmamı Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki akademik görevine geri döndü.

Alınan bilgiye göre, geçici görevlendirme ile Ayasofya-i Kebir Camii'nde imamlık vazifesini yürüten Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, bu görevinden ayrılma talebinde bulundu. Boynukalın'ın talebi olumlu yanıt buldu.

Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde akademik kariyerine devam edecek.

Ayasofya imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın görevden ayrıldı
Ayasofya imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın görevden ayrıldı

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