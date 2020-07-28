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Mertcan ÖZTÜRK, İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 28.07.2020 - 01:25,Son Güncelleme:

Ayasofya Camii dezenfekte edildi

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Ayasofya Camii dezenfekte edildi
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Gece saatlerine kadar ziyaretçi yoğunluğunun sürdüğü Ayasofya Camii dezenfekte edildi. 

Ayasofya Camii'ne gece saatlerine kadar vatandaşların ziyareti devam etti.  Camiye gelen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, görevlilerden yapılan ziyaretler hakkında bilgi alırken vatandaşlarla da sohbet etti.

Ayasofya Camii dezenfekte edildi
Vali Yerlikaya, daha sonra camiden ayrıldı. Gece saatlerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında Ayasofya Camii, Fatih Belediyesi görevlileri tarafından dezenfekte edildi. Özel kıyafet giyen görevliler, günün her saati yoğun ziyaretçi akınına uğrayan caminin her yanında dezenfekte çalışması yaptı.

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