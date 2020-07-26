MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAyasofya Camii bugün de ziyaretçi akınına uğradı
GeriGündem Ayasofya Camii bugün de ziyaretçi akınına uğradı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Kubilay ÖZEV/DHA
Haber Giriş: 26.07.2020 - 12:15,Son Güncelleme:

Ayasofya Camii bugün de ziyaretçi akınına uğradı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ayasofya Camii bugün de ziyaretçi akınına uğradı
Abone Olgoogle-news

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla iki gün önce kılınan 'Cuma Namazı'nın ardından ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, açılışının üçüncü gününde yoğun ziyaretçi akınına uğradı.

İki gün önce kılınan 'Cuma Namazı'nın ardından  86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii, açıldığı günden beri yoğun ziyaretçi akınına uğruyor. 24 saat ziyarete açık olan camiye bugün de, sabah saatlerinden itibaren yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçi geldi. Ziyaretçilerin cep telefonu kameralarıyla görüntü çektiği görülürken, bazı vatandaşlar da namaz kıldı ve dua etti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle