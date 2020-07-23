Ayasofya Cami imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın kimdir?

Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, El-Ezher’deki lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi’nde İslam Hukuku alanında tamamladı. İngiltere’de bilimsel araştırmalar yaptı. Çalışma alanları; ilk dönem fıkıh usulünün oluşumu, fıkıh usulünde yenilenme tartışmaları, yazma eserlerin neşridir. İşte, Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ın biyografisi...

Lisans eğitimini el-Ezher Üniversitesinde 1992’te tamamlayan Mehmet Boynukalın, Marmara Üniversitesinde 1995’te İslam Hukukunda Zina Suçu ve Cezası başlıklı tezi ile yüksek lisans eğitimini 1999’da ise Fıkıh Usulünde Yenilenme İhtiyacı ve Ortaya Çıkardığı Tartışmalar başlıklı tezi ile doktora eğitimini tamamladı.

Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde öğretim üyeliği de yapan Boynukalın'ın çeşitli yayınları bulunmaktadır.