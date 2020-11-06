MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAyancık'ta bir mahalle karantinaya alındı
Geri Gündem Ayancık'ta bir mahalle karantinaya alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
SİNOP (İHA)
Haber Giriş: 06.11.2020 - 10:57 | Son Güncelleme:

Ayancık'ta bir mahalle karantinaya alındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ayancık'ta bir mahalle karantinaya alındı
Abone Olgoogle-news

Sinop’un Ayancık ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı.

İlçeye bağlı Aşağıköy Merkez Mahallesi'nde, son günlerde korona virüs vakasında artış yaşanması sebebiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mahalle 14 gün süreyle karantinaya alındı.
Kararın ardından jandarma ekipleri, mahallenin giriş ve çıkışlarında önlemler aldı. Karantina işlemi, 5 Kasım 2020 tarihinden itibaren başladı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle