Ayamama atağı

İstanbul’un en uzun derelerinden olan 42 kilometrelik Ayamama Deresi, Başakşehir, Sultangazi, Küçükçekmece, Bağcılar, Bahçelievler ve Bakırköy ilçelerinden geçiyor. Derenin, sorunlu olan yol ve kavşak geçişlerindeki mevcut kesitlerinin genişletilmesi, yetersiz ve güzergâhı düzensiz olan mevcut dere güzergâhının düzeltilerek sel riskinin ortadan kaldırılması amacıyla ıslah projeleri hazırlanmıştı.

‘MALİYETİ 45 MİLYON TL’

İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, toplam 21 kilometre uzunluğundaki Ayamama Deresi’nin ana kolunun, geçmiş yıllarda 15 bin 800 metrelik kısmın ıslahının tamamlandığını belirterek, “Geriye kalan 5 bin 200 metrelik kısımda ise atık su kolektörü imalatları, kamulaştırma işlemleri ve imar uygulamaları devam ediyor. Deredeki ıslah ve atık su kolektörü çalışmalarının tamamlanmasının ardından İBB Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı tarafından bölgede rekreasyon alanı (yeşil alan, bisiklet yolu, yürüyüş yolu vb) çalışması yapılacak. İlk etap olarak, Marmara Denizi ile Dünya Ticaret Merkezi arasındaki altyapı çalışmaları 2021 mart ayında tamamlanacak. Islah edildiğinde Başakşehir, Sultangazi, Küçükçekmece, Bağcılar, Bahçelievler ve Bakırköy ilçelerindeki sel riskini ortadan kaldıracak çalışma sonrasında bölgenin, Ayamama Yaşam Vadisi olarak 2021 yaz başında hizmete açılması planlanıyor” dedi.

Mermutlu, çalışmanın, mart ayına kadar tamamlanacağını ve maliyetin 45 milyon TL’yi bulacağını söyledi.

DENİZDEN ULAŞILACAK

Su taşkınlarının önüne geçen dere ıslahıyla ikiye bölünmüş olan Bakırköy ilçesinin yer yer yaya köprüleriyle ve dere çevresindeki geçişlerle birleştirilmesi de sağlanacak. Ayrıca, Küçükçekmece ilçe sınırından başlayarak Marmara Denizi’ne kadar ulaşan proje alanında dere boyunca 3 farklı kotta engelli erişimine de izin veren yürüme yolları yapılacak. Böylece yayalar proje başlangıcından sonuna kadar kesintisiz ulaşıma sahip olacak. Ayamama Deresi’ne deniz yolu ile ulaşım mümkün olacak. Taşıt ve demiryolu köprüsünün yanı sıra peyzaj ana temasını temsil eden leylek boynu çelik yaya köprüsü de yapılacak. Ayamama Deresi’ni yeniden eski değerine ve bir yaşam vadisine kavuşturmak amacıyla devam eden çalışmaları Ataköy bölgesinde yerinde inceleyen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu’dan bilgi aldı. İmamoğlu, “Islah çalışması, Marmara Denizi – Dünya Ticaret Merkezi arası, Dünya Ticaret Merkezi – TEM Otoyolu arası ve TEM Otoyolu üstü bölgeleri olmak üzere üç ayrı noktada yürütülüyor. Hep trajik

olaylarla anılan Ayamama’yı tekrar o eski ruhuna kavuşturacağız. Ayamama ve çevresi yeni bir yaşam vadisi olacak” dedi.