Son dakika haberi: Sosyal mesafe korunamadı... İstanbul'da acil önlemler alındı!

Valilik Lale Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Toplu Ulaşım Bilim Kurulu ve Ulaşım Destek Komisyonu Üyeleri, ilgili Vali Yardımcıları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Hıfzıssıhha Meclisi Üyeleri, İETT ve Metro İstanbul yetkilileri katıldı. Toplantıda, Bilim Kurulu'nun önerileri, İçişleri Bakanlığının 01.06.2020 tarih ve E.8567 sayılı Genelgesi ve İstanbul Toplu Ulaşım Bilim kurulu ve İstanbul Toplu Ulaşım Destek Komisyonu'nun 02.06.2020 tarihli toplantısında getirilen önerilerin değerlendirilmesiyle, şu kararlar alındı:

MESAFE ÇİZGİSİ

Ayakta yolcu taşıyan otobüs, metrobüs araçlarına; oturan yolcu sayısı kadar (karşılıklı dörtlü koltuklarda iki koltuğu kullanılmadan ve karşılıklı yüz yüze gelmeden çapraz oturma düzeniyle) ve ayakta yolcu kapasitesinin 1/3'ü kadar yolcu alınacak.

Ayakta yolcuların yakın temasını engellemek için araç zemininde etiket uygulaması yapılacak.

Araç kapasitesinin dolması halinde sürücü tarafından yolcu alınmayacak.

Israrla binmek isteyen olması halinde araç hareket ettirilmeden sürücü tarafından kolluk kuvvetlerine bildirimde bulunulacak.

Metro ve raylı sistem araçlarında oturan koltukların tamamı ve ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50'si (AW-4 sayısının yarısı) kadar yolcu alınacak.

Şehir hatları vapurları ve deniz motorlarında oturan yolcu kapasitesi kadar yolcu alınacak.

EL DEZENFEKTANI

Tüm araçlarda sıvı el dezenfektanı bulundurulacak.

Araçların her gün sefer öncesi ve gerekli hallerde sefer aralarında dezenfekte edilecek.

Duraklarda sosyal mesafenin muhafazası amacıyla işaretleme yapılacak.

UYMAYANA CEZA

Toplantıda belirtilen tedbirlere ve kurallara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına da karar verildi.