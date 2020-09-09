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Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
Haber Giriş: 09.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ayakta yolculuk artık yasak

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Ayakta yolculuk artık yasak
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İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine “Koronavirüs Tedbirleri” konulu ek genelge gönderdi.

Genelgede, şehirlerarası ve şehir içi yolcu taşımacılığına ilişkin alınan kararlar şöyle sıralandı:

- Minibüs-midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme yapılmayan otobüsler gibi şehir içi toplu ulaşım araçları ayakta yolcu alamayacak.

- Raylı sistem araçları (metro, tramvay), metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş otobüsler gibi toplu ulaşım araçlarında, ayakta ne kadar yolcu alınacağı il-ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları tarafından tespit edilecek.

- Raylı sistem araçları, metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş-kaldırılmış otobüslerde ayakta alınabilecek yolcu sayısını belirtir levha-tabela herkesin görebileceği şekilde asılacak. Ayaktaki yolcuların durabileceği yerler fiziki olarak işaretlenecek.

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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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