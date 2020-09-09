Ayakta yolculuk artık yasak

Genelgede, şehirlerarası ve şehir içi yolcu taşımacılığına ilişkin alınan kararlar şöyle sıralandı:

- Minibüs-midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme yapılmayan otobüsler gibi şehir içi toplu ulaşım araçları ayakta yolcu alamayacak.

- Raylı sistem araçları (metro, tramvay), metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş otobüsler gibi toplu ulaşım araçlarında, ayakta ne kadar yolcu alınacağı il-ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları tarafından tespit edilecek.

- Raylı sistem araçları, metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş-kaldırılmış otobüslerde ayakta alınabilecek yolcu sayısını belirtir levha-tabela herkesin görebileceği şekilde asılacak. Ayaktaki yolcuların durabileceği yerler fiziki olarak işaretlenecek.