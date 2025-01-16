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Ayakta bekleten öğretmene kınama

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#ÖĞRETMEN#Bekleme#Kınama
Ayakta bekleten öğretmene kınama
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 07:00

Kamu Denetçiliği Kurumu, kendisini ayakta bekleten öğretmenini şikâyet eden çocuğun başvurusunu işleme aldı. Öğretmene kınama cezası verildi.

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TBMM Kadına Şiddeti Araştırma Komisyonu, önceki gün Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) yetkililerini dinledi. Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca yaptığı sunumda alınan örnek kararlardan bahsetti. Tüm çocukların doğrudan başvurabilecekleri bir yapı oluşturduklarını belirten Akarca, ilginç bir başvuruyu şöyle paylaştı: “Kamu Denetçiliği Kurumu ‘çocuk web sayfası’ üzerinden çocuk başvurularının alınması sağlandı. Türkiye’de 18 yaş ve altı çocuklardan herhangi bir veli, vasi onayı ve izni gerekmeden doğrudan başvuru alan tek kurum Kamu Denetçiliği Kurumu’dur.

ÇOCUK ŞİKÂYETLERİ

Bize çocuklar müracaat ediyorlar, çok ilginç talepte bulunuyorlar. ‘Annem telefonumu aldı, sosyal medyamı kapattı’ gibi. Ya da ‘Derslerde öğretmen beni ayakta bekletti’. Bunlarla ilgili yüzlerce örnek var. Çocuğu ayakta bekletmiş, biz idareye göndermişiz, idare disiplin soruşturması açmış, o öğretmene kınama cezası vermiş, bunların sonuçlarını alıyoruz. Bunlar çocukların başvuruları üzerine.”

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#ÖĞRETMEN#Bekleme#Kınama

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