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Ayaklarıyla direksiyonu tutup hız yapan sürücünün görüntüleri tepki çekmişti! Ehliyetine el konuldu

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#Şile Otoyolu#Ehliyet#Trafik
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2023 10:21

İstanbul Şile Otoyolu'nda seyir halindeyken aracın direksiyonunu ayaklarıyla tutan sürücünün görüntüleri tepki çekmişti. Sürücüye bin 823 lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün, gerekli sağlık şartlarını taşıdığına dair rapor alınana kadar ehliyetine de el konuldu.

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Şile Otoyolu Şile istikametinde otomobilin direksiyonunu ayakları ile tutarak yol alan sürücüyü aynı araçta bulunan arkadaşı cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesi üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda aracın sürücüsünün M.Ş.A. olduğu tespit edildi. Sürücü M.Ş.A.'ya 'Saygısız davranışlarda bulunarak araç kullanmak', 'Sol şeridi sürekli ihlal etmek' ve 'Emniyet kemeri kullanmamak' maddelerinden toplam bin 823 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan sürücünün trafikte tehlikeli davranışlarda bulunması nedeniyle 'Karayolları trafik kanunu' kapsamında gerekli sağlık şartlarını taşıdığına dair rapor alınana kadar sürücü belgesine el konuldu.

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#Şile Otoyolu#Ehliyet#Trafik

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