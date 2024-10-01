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Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki duruşmaya, tarafların yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bazı milletvekilleri izleyici olarak katıldı.

Duruşmayı sadece Turkuaz kart taşıyan gazetecilerin izlemesine izin verildi.

‘DODO’ RAPORA İTİRAZ ETTİ

Dava dosyasına giren ve Sinan Ateş’in tetikçi Eray Özyağcı’nın silahından çıkan kurşunlarla hayatını kaybettiğini gösteren bilirkişi raporuna Dodo lakaplı ve cinayetin azmettiricilerinden sanık Doğan Çep itiraz etti. Bazı sanık avukatları da bilirkişi raporuna itiraz ettiklerini açıkladı.

Verilen arada talepler değerlendirilirken Mahkeme Başkanı Güven, raporu hazırlayan bilirkişi hakkında şikayetle ilgili olarak savcılığın soruşturmaya yer olmadığına (SYOK) karar verdiğini duyurdu.

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Müşteki avukatlarının beyanlarının ardından sanıkların mütalaaya karşı savunmaları alındı. Tetikçi Eray Özyağcı, savunmasında, Sinan Ateş’e yaralamak amacıyla ateş ettiğini belirterek, “Kastım öldürmek olsaydı koşarak gider sırtına, kafasına ateş ederdim.

Bunu yapmadım. Bekledim, ayaklarına ateş açtım. Vallahi billahi benim niyetim öldürmek değildi. Öldürme kastım olsa niye ayağına ateş açayım” iddiasında bulundu.

Cinayetin azmettiricisi olduğu iddia edilen Doğukan Çep de, tetikçi Eray Özyağcı’yı Sinan Ateş’i öldürmek için değil, yaralaması için gönderdiğini ileri sürerek, “Gönlüm rahat, vicdanım rahat, Ankara’ya kimseyi öldürmeye göndermedim. Göndermezsem gönlüm rahat olmazdı. ‘Ayaklarına bir iki tane atın’ dedim. Kimseden emir de almadım. Ben paramın peşine düştüm” dedi.

ALACAK VERECEK SAVUNMASI

Kullandığı motosikletle tetikçiyi taşıyan sanık Vedat Balkaya, daha önceki savunmalarını tekrar ederek, “Bu olay benim gözümde basit bir alacak verecek meselesiydi. Böyle bir olaya dönüşebileceğini düşünmedim” iddiasında bulundu.

EŞİ: ADALET BEKLİYORUZ

-Duruşmada savcılık mütalaası nedeniyle söz verilen Ayşe Ateş, “Babasız kalan çocuklarımın, benim öldürülen kocamın davası devam ediyor” diyerek sözlerine başladı ve “Başkalarının ölmemesi, başka insanların suçlu olmaması için sabırla, acıyla adaletin gerçekleşmesi gerekir. Bir kez daha başka keşkeler dememek için hakkaniyetli hukuka uygun adaletin sağlanması en büyük arzumdur” dedi.

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OĞLUMUN KATİLLERİ DIŞARIDA

Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş de beyanında “Benim oğlumun katilleri dışarıda, bunlar para için yaptılar. Benim oğlumun katillerini söylesinler” diye konuştu. Saniye Ateş’in sanıklara yönelik “Evlat acısıyla yansınlar” sözlerine “Amin” diyen bir kişi, mahkeme başkanının talimatıyla tutanak tutularak dışarı çıkartıldı. Sinan Ateş’in kardeşlerinden Selma Ateş, sonuna kadar davanın takipçileri olacaklarını belirterek, “Ahmet Yiğit Yıldırım, Olcay Kılavuz, İzzet Ulvi Yönter, Semih Yalçın ve Ömer Şanlı’nın dava dosyasına isimlerinin girmesini istiyoruz” dedi.