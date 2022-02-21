'Ayaklarımı çaldılar' diyen Şener'e İstanbul Valisi'nden güzel haber: Hiç üzülmesin

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Ümraniye'de oturan 44 yaşındaki İlhan Şener, iltihaplı kemik romatizması nedeniyle yaklaşık 30 yıldır akülü sandalye kullanarak yaşamını sürdürüyor. Şener, geçtiğimiz perşembe günü akülü sandalyesini havalandırmak üzere oturduğu sitenin bahçesine bıraktı. Bir süre sonra dışarı çıkan İlhan Şener akülü sandalyesini yerinde bulamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi.

52 ADET SUÇ KAYDI OLAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. E.K olduğu belirlenen şüphelinin çaldığı akülü sandalyeye binerek olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Şüpheli E.K., ertesi gün Dudullu'da yakalanarak gözaltına alındı. E.K.'nin yapılan sorgulamasında 52 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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AKÜLÜ SANDALYENİN İSKELETİ BULUNDU

Polis ekipleri, İlhan Şener'in akülü aracını kullanılamaz halde bir hurdacıda buldu. Akülü sandalyenin tekerlekleri, aküsü ve çeşitli aparatlarının üzerinde olmadığı görüldü. Sandalyesini iskelet halinde alan Şener, hırsızdan şikayetçi oldu. Ekipler ayrıca çalıntı mal satın alan hurdacı hakkında da adli işlem başlattı.

Yaşadıklarını anlatan İlhan Şener, "Uzun zamandır ağır hastalıklarımdan dolayı akülü tekerlekli sandalye kullanıyorum. Evvelsi gün akşam 21.00'de polisin anlatımına göre uyuşturucu içmekte olan hırsızlar, uyuşturucu parası için akülü sandalyeyi gözetleyerek, kimsenin olmadığı saatte çalmışlar. Ben o sırada evdeydim. Çok büyük sıkıntıya düştüm çünkü sürekli hastaneye gitmek zorunda olduğum için. Büyük sıkıntı yaşadım, yaşayacağım da öyle anlaşılıyor. Tekerlekli sandalyeyi çaldığını zannediyor hırsızlar ama ayaklarımı çalmış oldular. Beni özgürlüğümden mahrum bıraktılar" dedi.

Aracın sadece iskeletinin kaldığını söyleyen Şener, "Boynumu yaslamak zorundayım, boynumda kanal darlığı olduğu için. O aparatın demirli kısmının bir kısmını almışlar. Ayaklıkları komple almışlar. Aküyü, akü kutusunu almışlar. En önemlisi tekerlekleri almışlar. 7-8 bin liralık benim açımdan büyük bir zarar söz konusu. Bu benim açımdan çok zor oldu" diye konuştu.

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İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA YARDIM ELİ UZATTI

Kullanılmaz hale gelen akülü sandalyesini gören Şener, "Ayaklarımı çaldılar" diyerek duruma isyan etmişti. İlhan Şener'in sesini duyan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Şener'i bizzat arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlhan Şener kardeşimize de biraz önce telefonda söyledim. Hiç üzülmesin. Akülü arabasının siparişini verdik, en kısa zamanda teslim edeceğiz" sözlerine yer verdi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Görüntülerde E.K.'nın bir arkadaşıyla İlhan Şener'in oturduğu sitenin bahçesine geldiği, bir süre sonra arkadaşı gözcülük yaptığı sırada E.K.'nın akülü sandalyeyi yürüterek götürdüğü ve şüphelinin akülü araca binerek site bahçesinden çıktığı görülüyor.