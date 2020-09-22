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Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)
Haber Giriş: 22.09.2020 - 16:31 | Son Güncelleme:

Ayakkabısının tabanına gizlediği yarım kilo esrarla yakalandı

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Ayakkabısının tabanına gizlediği yarım kilo esrarla yakalandı
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ELAZIĞ'da, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirtilen ve jandarma ekiplerince yapılan üst aramasında, ayakkabısının tabanına gizlediği yarım kilo esrar ele geçirilen şüpheli M.K. gözaltına alındı.

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen istihbari çalışmalarda şüpheli M.K.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Teknik ve fiziki takibe alınan şüphelinin aracı Elazığ-Diyarbakır karayolunda durduruldu. Şüphelinin aracında ve üzerinde yapılan aramada, ayakkabısının tabanına gizlediği yarım kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.

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