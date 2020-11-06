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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)
Haber Giriş: 06.11.2020 - 13:56 | Son Güncelleme:

Ayakkabılarının tabanında 205 gram esrarla yakalandı

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Ayakkabılarının tabanında 205 gram esrarla yakalandı
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BOLU'da, ayakkabısının tabanına sakladığı 205 gram toz esrar ile yakalanan G.N. (25) adliyeye sevk edildi.

Ayakkabılarının tabanında 205 gram esrarla yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda yol uygulaması yaptı. Ekipler, şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yaptı. Narkotik köpeği 'Sezar' ile yapılan detaylı aramada sürücü G.N.'nin ayakkabılarının tabanında 205 gram toz esrar ele geçirildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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