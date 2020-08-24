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DHA
Haber Giriş: 24.08.2020 - 19:11 | Son Güncelleme:

Ayakkabıların tabanından reçine esrar çıktı

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Ayakkabıların tabanından reçine esrar çıktı
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, 6 ayakkabının tabanına 4 kilo 240 gram reçine esrar gizleyen Afganistan uyruklu göçmenler yakalandı.

 

Doğubayazıt ilçesinde Büyükağrı Mahallesi Cansu sokakta Afganistan uyruklu göçmenleri durduran polis arama yaptı. Sayıları açıklanmayan göçmenlerin çantasında yapılan aramada 6 ayakkabının tabanlarına gizlenmiş 8 paket halinde 4 kilo 240 gram reçine esrar maddesi bulundu. Afganistan uyruklu kişiler hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan soruşturma başlatıldı.

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