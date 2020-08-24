Ayakkabıların tabanından reçine esrar çıktı

Doğubayazıt ilçesinde Büyükağrı Mahallesi Cansu sokakta Afganistan uyruklu göçmenleri durduran polis arama yaptı. Sayıları açıklanmayan göçmenlerin çantasında yapılan aramada 6 ayakkabının tabanlarına gizlenmiş 8 paket halinde 4 kilo 240 gram reçine esrar maddesi bulundu. Afganistan uyruklu kişiler hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan soruşturma başlatıldı.