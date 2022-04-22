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Hırsızlardan ilginç yöntem: Ayakkabı koklama! Nedenini böyle açıkladı: Kokuyorsa yeni geldiğini anlıyoruz

#BURSA#Hırsız#Ayakkabı

Bursa polisinin hırsızlara yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 41 şüpheliden 29'u tutuklandı, 12'si adli kontrolle serbest bırakıldı. Tutuklanan 19 kadın şüpheliden Yonca S.'nin (29), sorgusunda, hırsızlık yapacağı eve girmeden önce kapı önünde bırakılan ayakkabıları neden kokladığı sorusuna "Ayakkabı kokuyorsa ve sıcak ise eve kısa süre önce bir kişinin geldiğini anlıyoruz. Kapıdan, evden ses gelip gelmediğini dinliyoruz. Bu şekilde birçok eve girdik, sıkıntı yaşamadık" yanıtını verdiği belirtildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta hırsızlık şüphelilerine yönelik Bursa merkezli İstanbul, Eskişehir ve Kütahya’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girilen evlerde 29'u kadın 41 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise farklı adreslerden çalınan 25 milyon lira tutarında ziynet eşyası ve para ile 2 pompalı tüfek ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Hırsızlardan ilginç yöntem: Ayakkabı koklama Nedenini böyle açıkladı: Kokuyorsa yeni geldiğini anlıyoruz

AYAKKABILARI KOKLAMASI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Sorgulama sırasında polislerin dikkatini en fazla 'hırsızlık' suçundan 25 kaydı bulunan şüphelilerden Yonsa S.'nin, hırsızlık öncesi kapı önündeki ayakkabıları koklaması çekti.

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Hırsızlardan ilginç yöntem: Ayakkabı koklama Nedenini böyle açıkladı: Kokuyorsa yeni geldiğini anlıyoruz

"BU ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUM, ZORLUK DA YAŞAMIYORUM"

Yonca S.'nin, bunu neden yaptığının sorulması üzerine, "Hırsızlık yapmadan önce kapı önünde bırakılan ayakkabıları kokluyorum. Ayakkabı kokuyorsa ve sıcaksa o eve kısa süre önce bir kişinin girdiğini anlıyorum. Kapıdan, içeriden gelecek sesi dinliyorum. Gürültü duyunca eve girmiyorum. Ayakkabı kokmuyorsa ve soğuksa eve girip rahatlıkla hırsızlık yapıyorum. Bu şekilde çalışıyorum. Zorluk da yaşamıyorum" dediği öğrenildi.

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29 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen, aralarında Yonsa S.'nin de bulunduğu 29 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 12 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

Hırsızlardan ilginç yöntem: Ayakkabı koklama Nedenini böyle açıkladı: Kokuyorsa yeni geldiğini anlıyoruz

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#BURSA#Hırsız#Ayakkabı

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