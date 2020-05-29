MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAyakkabı kelimesinin eş anlamlısı nedir?
GeriGündem Ayakkabı kelimesinin eş anlamlısı nedir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 29.05.2020 - 16:17,Son Güncelleme:

Ayakkabı kelimesinin eş anlamlısı nedir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ayakkabı kelimesinin eş anlamlısı nedir?
Abone Olgoogle-news

Ayakkabı günlük hayatta herkesin kullandığı giyecek türüdür. Bu sebeple cümle içerisinde de çok sıklıkla kullanılabilir. Çok sık kullanılan bu kelimenin eş anlamlısı çok kullanılmadığı için bilinmemektedir. Fakat Türk Dil Kurumundan ayakkabı kelimesinin anlamını ve eş anlamını öğrenmek mümkündür. Peki Ayakkabı kelimesinin eş anlamlısı nedir? Sizlere ayakkabı kelimesi hakkında bilgileri detaylıca açıkladık.

Ayakkabı kelimesi çok sık kullanılmasından dolayı eş anlamı olan kelimeler merak uyandırmaktadır. Kelimenin eş anlamlısı kundura kelimesidir.

 Ayakkabı Eş Anlamlısı

 Eş anlamlı kelimeler cümle içerisinde birbirinin yerlerine kullanılabilirler. Bunun sebebi anlamlarının aynı olmasıdır. Dilimizde kelimelerin eş anlamlılarını doğru kullanmak da oldukça önemlidir. Cümlenin anlamının bozulmaması için kelimelerin eş anlamlılarını doğru öğrenmek çok önemlidir.

 Ayakkabı kelimesinin de eş anlamlısı Türk Dil Kurumu sözlüklerinde değerlendirilmiştir. Eş anlamlı kelimeleri pabuç, kundura, başmak kelimeleridir. Bu kelimeler ayakkabı kelimesi ile aynı anlama gelmektedir.

 Türk Dil Kurumu sözlüklerinde ve daha birçok kaynakta ayakkabı kelimesinin anlamı belirtilmiştir. Ayakkabı kelimesinin anlamını şu şekilde açıklayabiliriz:

 - Sokakta giyilen ve alt kısmı lastik ve kösele gibi dayanıklı maddelerden yapılan ayak giyeceğidir.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle