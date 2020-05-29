Ayakkabı kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Ayakkabı kelimesi çok sık kullanılmasından dolayı eş anlamı olan kelimeler merak uyandırmaktadır. Kelimenin eş anlamlısı kundura kelimesidir.

Ayakkabı Eş Anlamlısı

Eş anlamlı kelimeler cümle içerisinde birbirinin yerlerine kullanılabilirler. Bunun sebebi anlamlarının aynı olmasıdır. Dilimizde kelimelerin eş anlamlılarını doğru kullanmak da oldukça önemlidir. Cümlenin anlamının bozulmaması için kelimelerin eş anlamlılarını doğru öğrenmek çok önemlidir.

Ayakkabı kelimesinin de eş anlamlısı Türk Dil Kurumu sözlüklerinde değerlendirilmiştir. Eş anlamlı kelimeleri pabuç, kundura, başmak kelimeleridir. Bu kelimeler ayakkabı kelimesi ile aynı anlama gelmektedir.

Türk Dil Kurumu sözlüklerinde ve daha birçok kaynakta ayakkabı kelimesinin anlamı belirtilmiştir. Ayakkabı kelimesinin anlamını şu şekilde açıklayabiliriz:

- Sokakta giyilen ve alt kısmı lastik ve kösele gibi dayanıklı maddelerden yapılan ayak giyeceğidir.