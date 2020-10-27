Ayakkabı hırsızlığı kamerada

Olay, dün sabah saatlerinde İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Mağazanın ön kısmındaki stantta bir çift ayakkabının olmadığını fark eden iş yeri sahibi, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kamera kayıtlarında, orta yaşlardaki bir kadının küçük bir çocuk ile mağazanın önüne gelip, ayakkabı çaldığını gören iş yeri sahibi polise şikayetçi oldu. Polis, 150 TL değerindeki ayakkabıyı çalan kadını yakalamak için çalışma başlattı.