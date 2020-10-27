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Gündem
İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)
Haber Giriş: 27.10.2020 - 15:53 | Son Güncelleme:

Ayakkabı hırsızlığı kamerada

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Ayakkabı hırsızlığı kamerada
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OSMANİYE'de bir kadının mağazadan ayakkabı çalması güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Polis, kadını yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün sabah saatlerinde İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Mağazanın ön kısmındaki stantta bir çift ayakkabının olmadığını fark eden iş yeri sahibi, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kamera kayıtlarında, orta yaşlardaki bir kadının küçük bir çocuk ile mağazanın önüne gelip, ayakkabı çaldığını gören iş yeri sahibi polise şikayetçi oldu. Polis, 150 TL değerindeki  ayakkabıyı çalan kadını yakalamak için çalışma başlattı.

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