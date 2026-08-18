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Ayakkabı boyacısının astığı yazı dikkat çekti: 'Aklıma böyle bir fikir geldi'

Güncelleme Tarihi:

#Eskişehir#Esnaf#Ayakkabı Boyacısı
Ayakkabı boyacısının astığı yazı dikkat çekti: Aklıma böyle bir fikir geldi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2026 10:36

Eskişehir'de seyyar esnaflık yapan ayakkabı boyacısı Orhan Kuruç, tezgahına astığı yazı ile vatandaşların ilgisini çekiyor.

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Kentin işlek yerlerinden biri olan Hamamyolu caddesi üzerinde tezgah açan Orhan Kuruç, seyyar ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlıyor. Kuruç, tezgahına astığı 'Boyacının kirli elleri medeniyetin aynasıdır' yazısı ile yoldan geçen vatandaşların dikkatini çekiyor.

Ayakkabı boyacısının astığı yazı dikkat çekti: Aklıma böyle bir fikir geldi

"ELLERİM SİYAH BOYA OLUYOR BUNU GÖREN VATANDAŞLAR ÇOK PİS DİYORLAR"

Yazıyı görenlerin tepkilerinin güzel olduğunu anlatan Kuruç, "Aklıma böyle bir yazı yazma fikri geldi yazdım. Ellerim yaptığım iş gereği siyah boya oluyor, o yüzden gelen bazı vatandaşlar tepkili oluyorlar. Çok pis ve kirli diyorlar. Hemen hemen 3-5 senedir bu işi yapıyorum. Bu iş öncesinde fabrikada çalışıyordum. Şu an yaz mevsimi olduğu için işler durgun geçiyor. Allah olana bereket versin. Kış mevsiminde işler artıyor. Bot tarzı ayakkabılar için geliyorlar. Yazıyı gören vatandaşlar çok güzel bir yazı diyorlar. " dedi.

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#Eskişehir#Esnaf#Ayakkabı Boyacısı

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