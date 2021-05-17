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Gündem
Aydemir KADIOĞLU / İSTANBUL
Haber Giriş: 17.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ayakkabı asma kavgası kanlı bitti

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Ayakkabı asma kavgası kanlı bitti

Yıkadığı ayakkabı ve terlikleri sokak başında bulunan kabloya asan A.Ş., kendisine tepki gösteren komşularıyla kavgaya tutuştu. Kavga sırasında tabancasını çıkartan A.Ş.’nin açtığı ateşte 3 kişi yaralandı. A.Ş. kaçtı.

İstanbul Gaziosmanpaşa’da Merkez Mahallesi Güldemet Sokak’ta yaşayan A.Ş., yeni yıkadığı ayakkabı ve terlikleri kurutmak için sokak başında bulunan kabloya astı. Bu durumdan rahatsız olan komşular Z.Y., M.Y. ve S.Y. ayakkabı ve terlikleri kaldırmasını istedi. A.Ş, bu isteğe oralı olmayınca aralarında tartışma başladı. Tartışma kavgaya dönüştü ve A.Ş. tabancasını çıkartarak ateş etti.

Bacağından ve kolundan yaralanan Z.Y., M.Y. ve S.Y. hastaneye kaldırılırken A.Ş. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine çok sayıda polis olay yerine geldi. Kavganın büyümemesi için Çevik Kuvvet ekipleri de sokağa konuşlandı.

'SÜREKLİ ASIYORDU'

Kavga sırasında olay yerinde olan mahalle sakini Mehmet Çiban, “Arkadaş buraya sürekli olarak ayakkabı ve halı gibi şeyler asıyor. Biz de mahalleli olarak uyardık. Sinirlendi havaya ateş açtı ve sonra biri kadın 3 kişiyi vurdu. Böyle bir şey olabilir mi, buraya ayakkabı mı asılır?” şeklinde konuştu.

 

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