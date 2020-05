Ayak tenisi nedir? Ayak tenisi nasıl oynanır?

Futnet olarak da bilinen Footballtennis, futbolla oynanan bir spordur. İçeride veya dışarıda bir mahkemede alçak bir ağa bölünebilen ve rakipler dışında topun vücudunun herhangi bir bölümü ile topa vuran bir puan kazanmaya çalışan iki rakip takımla oynanabilen bir top oyunudur.



Ayak Tenisinin Genel Kuralları



Futbol tenisi futbol odaklı tenis ve voleybolun bazı ögelerini içine alan bir spordur. Herhangi bir raket veya tenis topu kullanmazsınız fakat tenis kortunda oynarsınız. Futbol yeteneklerini geliştirmek isteyen insanlar tenis futbolunu alıştıkları rutin antrenmanlarının dışında olduğundan iyi bir değişim olarak görmektedirler. Basit oyun kuralları anlaşıldıktan sonra oyuncular değişik taktik ve stratejiler geliştirmeye başlarlar, bu da maçları gerçekten rekabetçi bir yapıya sokar.

Kort ve Ekipman



Futbol tenisi, kortu ikiye katlayacak şekilde 23 m uzunlukta 11 metre genişlikte oynanır. Kort bir tenis kortu filesi ile 11 metre yüksekte olacak şekilde ortadan ikiye ayrılır. 12 ve üzeri yaşlarda 5 numara boyutunda top kullanılır. Zemini zedeleyebilecek krampon ya da halı saha ayakkabıları yasaktır.

Maç Formatı



Maç üç oyundan ikisini içerir. 15 puana ulaşan ilk takım maçı kazanır. Her takımda üç oyuncu bulunur. Her maç için her takımın ikişer yedek oyuncu hakkı vardır. Bir centilmenlik maçında en az bir kadın oyuncu, süresiden bağımsız sahada bulunmalıdır. Her oyundan sonra takımlar üç dakika dinlenip taraf değiştirmelidir.

Oyun Başlangıcı



Oyun bir yazı tura ile başlar. Yazı turanın galibi başlama servisini yapar ya da oynayacakları tarafı seçer. İlk servis, başlama vuruşu olarak kabul edilir. İlk servisi atacak oyuncu ana çizgilerin dışında durmalıdır ve iki kez deneme hakkı vardır. Topun eliyle veya yerde bir kez sekmesine izin verdikten sonra ayağı ile vurarak oyuna dahil edebilir. Top karşı tarafın kortunun herhangi bir yerine düşebilir. Eğer top fileye çarpıp da geçerse atış tekrarlanır. Tekrar atışta yine takılırsa puan karşı tarafa geçer ve servisi onlar kullanır.

Oyun Kuralları



Oyuncular topa kolları ve elleri ile dokunamazlar fakat omuzlar dahil vücudun tüm kısımları ile dokunabilirler. Takımlar üç dokunuş ve yerde iki zıplama ile sınırlandırılmışlardır. Topu karşı tarafa göndermeden önce tüm vuruşların yapılmasına gerek yoktur. Top tek vuruşta da karşı tarafa gönderilebilir. Eğer tüm dokunuşlar kullanılmışsa oyuncuların tekrardan topa dokunmasına gerek yoktur. Ör; A oyuncusu topu B oyuncusuna atıyor o da tekrardan A oyuncusuna atıyor, A oyuncusu da topu alıp karşı takıma geri yolluyor.

Top Sektirme Kuralları



Topun bir oyuncu dokunmadan önce, yerde sadece bir kez sekme hakkı vardır. Oyunda üç oyuncu olduğuna göre bu top iki kez sekebilir demektir. Topun sekmesine gerek kalmadan tek dokunuşta bir oyuncu topu karşıya gönderebilir. Üç dokunuş ve yerde iki sekmeye örnek olarak şunu söyleyebiliriz; A oyuncusu topa dokunur top yerde seker ve B oyuncusu topa dokunur ardından top ikinci sefer yerde seker ve C oyuncusu topu karşı takıma yollar.

Puanlama



Takımın puan kazanmak için ilk vuruşu yapması ya da servis kullanması gerekmemektedir. Yapılan bir rallinin kazananı puanı alır.Karşı takımın oyuncuları bir faul yaptığında takım puan kazanır. Faul örneklerinden ise; topa kort çizgileri dışında dokunulması, topa el ve kol ile müdehale edilmesi, topun fileye çarpması, servis atıcısının atış bitmeden alan içine girmesi ve takımın sekme haklarını bitirmesine rağmen topu karşı tarafa yollamamış olması.