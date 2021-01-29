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Gündem
İZMİT (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 29.01.2021 - 11:17 | Son Güncelleme:

Ayak izleri takip edildi, yem bırakıldı

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Ayak izleri takip edildi, yem bırakıldı
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KOCAELİ’de, sebze meyve hali ile pazarlardaki artıklar toplanarak samanla harmanlanıp, karla kaplı ormanlarda hayvanların ayak izleri takip edilerek yaşam alanlarına bırakıldı.

Ayak izleri takip edildi, yem bırakıldı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Haller Şube Müdürlüğü ve Zabıta Dairesi Başkanlığı personelince sebze meyve hali ile pazarlardaki artıklar toplanarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğü’ne teslim ediliyor. Burada ekipler, pazar artıklarını samanla harmanlayarak, hayvanların ayak izlerini takip ederek yaşam alanlarına bırakıyor. Son olarak 400 kilo pazar artığı, 200 kilo saman ve 200 kilo besi yemi eklenerek Kartepe ilçesi Suadiye Tabiat Parkı’nda belirlenen bölgelere bırakıldı. Karla kaplı bölgelere bırakılan yemlerle hayvanların hayatta kalması amaçlanıyor.

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