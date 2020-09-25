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DHA
Haber Giriş: 25.09.2020 - 20:32 | Son Güncelleme:

Ayağına yosun dolandı, sonrası korkunç!

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Ayağına yosun dolandı, sonrası korkunç!
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Bolu’da, arkadaşıyla birlikte gezmek için gittiği Büyüksu Deresi’nde ayağına yosun dolanan ve dengesini kaybederek suya düşen İlker Özkan (14), boğuldu.

 

Olay, saat 17.00 sıralarında Berk Mahallesi’nden geçen Büyüksu Deresi’nde meydana geldi. İddiaya göre arkadaşıyla birlikte derenin kenarına gezmek için gelen İlker Özkan, ayaklarını suya soktu. Ayağına yosun dolanan Özkan, dengesini kaybederek suya düştü. Çevredekiler, 112 Acil, itfaiye ve polise haber verdi. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı su altı arama- kurtarma ekipleri suya dalarak, çocuğu aradı. İlker Özkan’ın cansız bedeni yaklaşık 1,5ÿsaatlik çalışma sonucu bulundu. Kurtarma çalışmalarını izleyen İlker Özkan’ın ailesi, çocuklarının cansız bedeninin bulunmasıyla birlikte sinir krizi geçirdi. Çocuğun ailesini diğer yakınları teskin etti. Talihsiz çocuğun cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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