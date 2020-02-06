Ayağına kramp giren sürücü ölümden döndü

Kaza, sabah saat 07.20’de Serik toptancı halinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 AFD 157 plakalı hafif ticari aracın şoförü Mahir Anar, yolun bittiğini görmedi. Son anda durumu fark eden sürücü frene basmak isterken ayağına kramp girdi. Yaklaşık 3 metre yüksekten boş arsaya düşen aracın sürücüsü hal çalışanları tarafından araç içinden çıkarıldı. Sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilirken, araç da vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı.