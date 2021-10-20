Ayağına kıymık battı, enfeksiyondan yaşamını yitirdi

Akyazı'nın Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan Hüseyin Kobyaoğlu’nun ayağına, yaklaşık 1 ay önce bahçede kıymık battı. Hüseyin Kobyaoğlu bir süre sonra rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Kobyaoğlu’nun vücudunda enfeksiyon oluştuğu belirlendi. Kobyaoğlu, Yalova’da bulunan bir hastaneye sevk edilerek, yoğun bakımda tedaviye alındı. Kobyaoğlu dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi
Öğrenci servisi bulunan Kobyaoğlu’nun cenazesi bugün Yuvalak Mahallesi’nde toprağa verilecek.
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