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Kadriye GÜLSOY/GÜRÜN (Sivas), (DHA)
Haber Giriş: 17.09.2020 - 17:32 | Son Güncelleme:

Ayağı kırık kerkeneze jandarma sahip çıktı

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Ayağı kırık kerkeneze jandarma sahip çıktı
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SİVAS'ın Gürün ilçesinde sol ayağı kırık halde jandarma tarafından bulunan kerkenez, tedavisi yapılmak üzere milli parklar ekiplerine teslim edilecek.

Gürün ilçesi, Yazyurdu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Günüş köyü kırsalında yerde hareket etmekte zorlanan bir kuş fark etti. Yapılan incelemede yırtıcı kuşlar familyasına ait kerkenez olduğu belirlenen kuşun sol ayağının kırık olduğu belirlendi. Ekiplerin karakol binasına götürerek koruma altına aldığı kerkenez, Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilecek. Kerkenez, tedavisi yapıldıktan sonra doğal ortamına bırakılacak.

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