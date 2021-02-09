Ay'a ilk çıkan insan kimdir? Ay'a ilk ayak basan astranot hakkında merak edilenler

Aya ilk ayak basan astranot, teknoloji alanında yapılan çalışmalar ile gündeme geliyor. 11 uzay gemisiyle Ay görevi kapsamında yolan çıkan kişi 20 Temmuz 1969 yılında Ay'a ilk çıkan insan olarak bilinen Neil Alden Armstrong, 25 Ağustos 2012'de 82 yaşında hayatını kaybetti. Tarihe geçen Armstrong, 1979 yılına kadar uzay mühendisliği bölümünde profesör olarak çalıştı.

AY'A İLK AYAK BASAN İNSAN KİMDİR?

Ay'a ayak basan ilk insan Neil Louis Armstrong’tur, Ay'a ilk ayak basan insan olarak adını duyuran Neil Armstrong, 5 Ağustos 1930'da Wapakoneta, Ohio'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimi sırasında izcilik yaptı. İlk ve orta öğrenimi sırasında izcilik yaptı. Purdue Üniversitesi'nde havacılık ve uzay mühendisliği okudu. Kore üzerinde Amerikan Deniz Kuvvetleri pilotu olarak 78 saat uçuş yaptı. 1956 yılında evlendi, eşinden üç çocuğu oldu. ABD uzay programına astronot olarak katılmak için başvurdu, denemelerden başarıyla geçti. Gemini 8 uçuşuyla ilk kez uzaya gitti. 20 Temmuz 1969 tarihinde Apollo 11 ile yaptığı ay yolculuğunda aya ilk ayak basan insan oldu.

Armstrong 1971 yılında NASA'dan ayrılarak Cincinnati Üniversitesi'nde çalışmaya başladı. 1979 yılına kadar uzay mühendisliği bölümünde profesör olarak çalışmıştır. 1985'ten 1986'ya kadar Uluslararası Uzay Komisyonu'nda hizmet verdi. 1986 yılında Challenger kazasının araştırma komisyonuna başkan yardımcısı olarak atandı.

7 Ağustos 2012'de tıkanan kalp damarlarının açılması için ameliyat olan Armstrong, 25 Ağustos 2012'de hayata gözlerini yumdu.

TARİHE GEÇEN SÖZ

20 Temmuz 1969 tarihinde Apollo 11 ile yaptığı Ay yolculuğunda Ay'a ilk ayak basan insan olmuştur. Ay üzerinde yaptığı yürüyüşte ilk söylediği ve tarihe geçen sözü şudur:

Bir insan için küçük, insanlık için dev bir adım. 15 Nisan 2005 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.