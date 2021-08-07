Ay'a ilk ayak basan kişi kimdir? İşte Ay'a ilk çıkan astronot hakkında bilgiler

Ay'a ilk ayak basan astronot zaman zaman gündeme geliyor. Apollo 11 uzay gemisi ile 20 Temmuz 1969 yılında Ay görevi için yola çıkan Neil Louis Armstrong Ay’a ayak basan ilk insan olarak tarihe geçti. İşte Ay'a ilk ayak basan Neil Louis Armstrong ile ilgili merak edilenler...



Ay'a ilk ayak basan kişi kimdir?



Ay'a ayak basan ilk insan Neil Louis Armstrong’tur, Ay'a ilk ayak basan insan olarak adını duyuran Neil Armstrong, 5 Ağustos 1930'da Wapakoneta, Ohio'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimi sırasında izcilik yaptı. İlk ve orta öğrenimi sırasında izcilik yaptı. Purdue Üniversitesi'nde havacılık ve uzay mühendisliği okudu. Kore üzerinde Amerikan Deniz Kuvvetleri pilotu olarak 78 saat uçuş yaptı. 1956 yılında evlendi, eşinden üç çocuğu oldu.



ABD uzay programına astronot olarak katılmak için başvurdu, denemelerden başarıyla geçti. Gemini 8 uçuşuyla ilk kez uzaya gitti. 20 Temmuz 1969 tarihinde Apollo 11 ile yaptığı ay yolculuğunda aya ilk ayak basan insan oldu.



Armstrong 1971 yılında NASA'dan ayrılarak Cincinnati Üniversitesi'nde çalışmaya başladı. 1979 yılına kadar uzay mühendisliği bölümünde profesör olarak çalışmıştır. 1985'ten 1986'ya kadar Uluslararası Uzay Komisyonu'nda hizmet verdi. 1986 yılında Challenger kazasının araştırma komisyonuna başkan yardımcısı olarak atandı.

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